Краеведческий музей Нижневартовска подготовил новую экспозицию

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:24:03+03:00

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В Нижневартовском краеведческом музее состоится открытие выставки «История освоения реки Вах: Большеларьякское городище». По данным городской администрации, начало открытия запланировано 31 января в 15:00.

В полевой сезон прошлого года проходили раскопки городища в бассейне реки Вах в Нижневартовском районе. Это уникальный археологический памятник, хранящий в себе тайну взаимоотношений культур хантов и самодийцев в XVI веке.

Раскопки позволили получить много археологических находок. Профессиональным археологам помогали студенты и волонтеры из Нижневартовска, Новосибирска, Тюмени, а также местные жители из деревни Большой Ларьяк. Вместе они нашли около полутысячи артефактов эпох раннего железного века и Средневековья.

На выставке участники экспедиции расскажут об истории городища. Посетители увидят артефакты, видеофильм о раскопках, рассказы и отзывы волонтеров-участников археологической экспедиции. Мероприятие состоится по адресу улица Ленина, 9/1.

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ИСТОЧНИК KP.RU