Уникальный коворкинг-центр Покачей «Под зонтом» поделился планами на год

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:10:39+03:00

Уникальный коворкинг-центр для НКО Покачей «Под зонтом» поделился планами на год Фото: pixabay.com

Один из его центральных проектов - «Мое Обь-Иртышье»

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Центр содействия развитию некоммерческих организаций и добровольческих объединений «Под зонтом» посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Как сообщает региональное правительство, этот центр оказывает образовательную и информационную помощь в создании добровольческих объединений.

На базе «Под зонтом» существует зал воркшопов, кабинет коворкинга, тренинг-кафе. Центр создан в рамках нацпроекта «Образование» в 2018 году.

В ходе визита губернатору представили молодежный проект «Мое Обь-Иртышье». Он стал обладателем губернаторского гранта на сумму более двух миллионов рублей. Проект нацелен на привлечение внимания югорчан к решению экологических проблем Обь-Иртышского бассейна.

- Считаю, что необходимо пригласить в это путешествие представителей коренных малочисленных народов, которые знают об Оби все, воспринимают реку по-другому. Это, на мой взгляд, сильно обогатит экспедицию. Опыт коренных народов интересен еще и тем, что они имеют уникальные умения и навыки выживания в экстремальных ситуациях, они гармонично сосуществуют с окружающим миром. Поэтому нам очень важно научиться у них этому умению, - заявила Наталья Комарова.

В наступившем 2020 году в центре начнут функционировать мастерская «Конструктор проектов», лаборатория совместных решений «Проектный пазл», «Молодежный драйв» и тренинг-кафе «Вектор».

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ИСТОЧНИК KP.RU