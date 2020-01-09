Фестиваль-конкурс старшего поколения состоится в Нефтеюганске

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:59:09+03:00

Организаторы обещают, что он будет зрелищным

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В это воскресенье, 12 января, в Нефтеюганске пройдет открытый районный фестиваль-конкурс старшего поколения «Многоликий Новый год». По информации региональной думы, конкурс проводится уже третий год подряд.

В фестивале примут участие делегации из поселений Нефтеюганского и Сургутского районов, Нефтеюганска, Пыть-Яха и Сургута. Всего около полутора сотен человек старше 50 лет. Жюри оценит самопрезентации команд по мотивам отечественных фильмов на новогоднюю тему и самодельные елочные игрушки с символикой 2020 года. Одной из задач мероприятия является продление активного долголетия.

- Формат фестивалей-конкурсов удачен тем, что высокая зрелищность в них сочетается с хорошей возможностью для творческой самореализации старшего поколения, - поделился депутат региональной думы Владимир Семенов.

Открытие фестиваля состоится в 13:00 в центре «Империя» города Нефтеюганска. Организаторы приглашают в качестве зрителей жителей и гостей города.

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ИСТОЧНИК KP.RU