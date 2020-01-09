«Елка добра» исполнит новогодние желания особенных детей Мегиона

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:38:32+03:00

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В мегионском дворце искусств состоится представлении у елки для детей, родителей и участников акции «Елка добра». По данным городской администрации, начало пройдет 12 января в 11:00.

Напомним, что благотворительная акция стартовала в Мегионе в преддверии зимних праздников. Она задумана для исполнения новогодних желаний детей с ограниченными возможностями здоровья. В торговых центрах города были установлены новогодние ели, украшенные открытками с пожеланиями детей. Каждый неравнодушный мегионец мог выбрать открытку и приобрести подарок для особенного ребенка.

Вручить подарки можно будет лично. Организатором акции в этом году стал фонд социальных программ и проектов «Меценат». Все вопросы по участию в благотворительном мероприятии горожане могут задать по телефону организаторам +7(951) 971-70-59.

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ИСТОЧНИК KP.RU