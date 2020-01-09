Югорчанам напомнили, что начался второй сезон конкурса «Команда Урала - 2020»

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:01:56+03:00

Для многих он может стать шансом получить уникальный управленческий опыт

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Жителей ХМАО приглашают к участию во втором конкурсе «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа – Команда Урала». Как отметило правительство региона, заявку можно подать на специальном сайте до 9 февраля 2020 года.

Конкурс проходит для выявления, развития и поддержки перспективных молодых людей с высоким уровнем развития лидерских, управленческих и профессиональных качеств. В первом потоке «Будущий управленец» смогут участвовать старшеклассники и студенты от 17 лет. Второй поток «Молодой профессионал» предназначен для молодых людей до 35 лет.

- Ключевым отличием этого года является разделение участников на два потока. Это позволит расширить количество соискателей и даст возможность проявить себя различным группам молодежи, - сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

Известно, что в феврале состоится онлайн-тестирование и диагностика профессиональных способностей конкурсантов. Прошедшие отбор участники пройдут дистанционную образовательную программу от Уральского института управления.

Отметим, что в первый сезон на конкурс было подано четыре тысячи заявок. Из них определено 111 победителей, которые прошли либо еще проходят стажировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU