Сургутские эксперты отметили, что в новогоднюю ночь электросети испытали максимум нагрузки

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:42:23+03:00

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Перед наступлением нового года в Сургуте отметили максимальную нагрузку на электрические сети города. При этом, по данным диспетчерской службы городских электросетей, в новогодние и рождественские праздники в Сургуте не было ни одного случая отключения электроэнергии.

Максимум бытовой нагрузки на электросети специалисты зафиксировали в канун нового года с 11:00 до 23:00. Минимальное же потребление электроэнергии было отмечено 1 января 2020 года с 4:00 до 13:00.

- В период новогодних каникул все тепловое и электрическое оборудование города работало в штатном режиме. Для нас это, прежде всего, показатель качественной подготовки предприятия к осенне-зимнему периоду, - рассказал гендиректор «Сургутские городские электрические сети» Пак Мен Чер.

С сегодняшнего дня все подразделения электросетей перешли на штатный режим работы. Энергетики приступили к планово-предупредительным работам.

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ИСТОЧНИК KP.RU