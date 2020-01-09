9 Янв. 2020 2020-01-09T12:09:51+03:00

Биатлонист из Югры стал бронзовым призером всероссийских соревнований по биатлону. Фото центра спортивной подготовки.

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Вартовчанин Алексей Вагин завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров. Как сообщил центр спортивной подготовки сборных команд Югры, состязания состоялись в Ижевске с 4 по 9 января.

Большинство спортсменов сборной региона были из окружного центра: Владислав Злобин, Владислав Русинов, Алина Кудисова, Екатерина Санникова и Вячеслав Шелепов. Также ХМАО на этом турнире представили вартовчане Максим Сергеев и Ксения Довгая, Михаил Бурундуков из поселка Междуреченский, Рафаэль Зиганчин из Нефтеюганска, Алиса Пугина из Сургутского района, Анастасия Комлева из Нягани.

Отмечается, что остальные югорские спортсмены заняли высокие строчки в турнирной таблице. Биатлонисты Ханты-Мансийского автономного округа постоянно занимают различные призовые места в данном виде спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU