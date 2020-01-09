9 Янв. 2020 2020-01-09T11:52:42+03:00

Месячник борьбы с гриппом и ОРВИ стартовал в Сургуте Фото: pixabay.com

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В текущем сезоне в Югре держится низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сообщению регионального Роспотребнадзора, достигнуть этого удалось благодаря массовой вакцинации: половина югорчан поставили прививку.

Подробней о профилактике гриппа и ОРВИ сургутяне могут узнать в рамках стартовавшего месячника, организованного региональным центром медицинской профилактики. На протяжении января в городе будут проходить мероприятия, по информированию населения. В медучреждениях будут оформлены «Уголки здоровья», в общественном транспорте состоятся трансляции социальной рекламы.

Отмечается, что грипп и ОРВИ сопровождаются лихорадкой, головной и мышечной болью, ознобом. Нередко после перенесенного заболевания возникают осложнения. В их числе: бронхит, пневмония, менингит, энцефалит, миокардит. В зону риска попадают все возраста.

Добавим, что всемирная организация здравоохранения предупреждает: Россия может подвергнуться атакам четырех вирусов гриппа – «Канзас», «Брисбен», «Колорадо» и «Пхукет». Все кроме «Брисбена» считаются смертельно опасными для человека. Поэтому необходимо соблюдать профилактические меры и прошедшим, и не прошедшим вакцинацию.

Для снижения вероятности заражения необходимо ограничить пребывание в общественных местах и транспорте. Нужно использовать специальную маску в местах скопления людей, следовать принципам ЗОЖ, способствующим укреплению иммунитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU