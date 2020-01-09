После применения самых крайних мер алиментщик из Урая погасил долги

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:35:22+03:00

Приставы долго не могли принудить его к исполнению обязательств

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Возбуждение уголовного дела побудило должника по алиментам из Урая задуматься об ответственности перед собственным ребенком. По данным УФССП по ХМАО, мужчина отказывался помочь с содержанием девятилетней дочери. Алименты он выплачивал непостоянно, официально нигде не работал. В результате за ним образовалась задолженность на сумму почти 113 тысяч рублей.

Судебные приставы временно ограничили ему право выезда за пределы РФ, вынесли постановление об ограничении водительского удостоверения. Однако и после этого должник не одумался. Затем его привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил обязательные работы сроком 40 часов.

Но и этого оказалось недостаточно. В итоге ему пригрозили уголовной ответственностью. И именно это заставило должника задуматься об обязательствах перед дочерью.

В ходе беседы с приставом мужчина осознал вину и оплатил задолженность в полном объеме. Однако это не освобождает его от выплаты текущих ежемесячных платежей по алиментам.

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ИСТОЧНИК KP.RU