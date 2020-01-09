После применения самых крайних мер алиментщик из Урая погасил долги
Возбуждение уголовного дела побудило должника по алиментам из Урая задуматься об ответственности перед собственным ребенком. По данным УФССП по ХМАО, мужчина отказывался помочь с содержанием девятилетней дочери. Алименты он выплачивал непостоянно, официально нигде не работал. В результате за ним образовалась задолженность на сумму почти 113 тысяч рублей.
Судебные приставы временно ограничили ему право выезда за пределы РФ, вынесли постановление об ограничении водительского удостоверения. Однако и после этого должник не одумался. Затем его привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил обязательные работы сроком 40 часов.
Но и этого оказалось недостаточно. В итоге ему пригрозили уголовной ответственностью. И именно это заставило должника задуматься об обязательствах перед дочерью.
В ходе беседы с приставом мужчина осознал вину и оплатил задолженность в полном объеме. Однако это не освобождает его от выплаты текущих ежемесячных платежей по алиментам.
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ИСТОЧНИК KP.RU