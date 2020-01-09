Полиция задержала по горячим следам вора в Югорске
В дежурную часть полиции Югорска обратился местный житель. По информации УМВД ХМАО, в доме мужчины, за которым его попросили присмотреть соседи, было разбито окно и распахнута дверь.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, а вскоре и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 43-летний местный житель.
Установлено, что злоумышленник, разбил стекло оконной рамы и проник в помещение. Оттуда он похитил ювелирные украшения из золота стоимостью более 50 тысяч рублей. Их он намеревался в дальнейшем продать. Прихватив золото, вор скрылся с места преступления.
В данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре суд определит ему наказание.
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ИСТОЧНИК KP.RU