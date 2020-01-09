2020-01-09T11:12:27+03:00
Происшествия

Полиция задержала по горячим следам вора в Югорске

Он похитил золотые украшения
Руслан Савинов
Поделиться:
Полиция задержала по горячим следам вора в Югорске. Фото УМВД ХМАО.Полиция задержала по горячим следам вора в Югорске. Фото УМВД ХМАО.
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Югорска обратился местный житель. По информации УМВД ХМАО, в доме мужчины, за которым его попросили присмотреть соседи, было разбито окно и распахнута дверь.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, а вскоре и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 43-летний местный житель.

Установлено, что злоумышленник, разбил стекло оконной рамы и проник в помещение. Оттуда он похитил ювелирные украшения из золота стоимостью более 50 тысяч рублей. Их он намеревался в дальнейшем продать. Прихватив золото, вор скрылся с места преступления.

В данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре суд определит ему наказание.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24