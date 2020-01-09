Подвели итоги работа «Школы грамотного потребителя» в Нижневартовске

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:02:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске подвели итоги работы и наметили новые планы «Школы грамотного потребителя» в 2019 году. По информации региональной думы, с основной задачей, привлечением жильцов к участию в судьбе домов, лекторы справились.

- За первый год работы учебного центра в Нижневартовске нам удалось провести целую серию просветительских лекций и семинаров для жителей многоквартирных домов. Лекторы выбирали наиболее актуальные темы, опираясь на запросы жителей столицы Самотлора. Чаще всего вартовчане интересовались вопросами капитального ремонта и благоустройства придомовой территории многоквартирных домов, организацией вывоза мусора и оплатой коммунальных услуг, - рассказал депутат думы ХМАО Сергей Великий.

Отмечается, что занятия проводились еженедельно по субботам. Самыми внимательными слушателями стали председатели товариществ собственников жилья, которые и составляют основную аудиторию курсов. Одно ТСЖ было создано прямо на курсах путем самоорганизации граждан.

Идет подготовка учебного центра к началу нового курса лекций. Выбираются темы, которые интересны большинству жителей многоквартирных домов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU