9 Янв. 2020 2020-01-09T10:40:19+03:00

В течение праздников мошенники похитили у югорчан более миллиона рублей Фото: pixabay.com

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За новогодние праздники мошенники похитили у жителей ХМАО более одного миллиона 100 тысяч рублей. Как сообщила пресс-служба УМВД Югры, случилось 17 фактов мошенничества и дистанционных краж с банковских карт: среди пострадавших больше женщин среднего возраста.

Так, оказалась обманутой жительница Радужного. Женщина пыталась продать шкаф на сайте бесплатных объявлений. Мошенники похитили у нее почти 400 тысяч рублей.

Подобный случай произошел с 26-летней жительницей Белоярского района. Она попалась на уловки мошенников при продаже мебельной фурнитуры на сайте «Авито». Ей позвонил неизвестный и сказал, что хочет купить дверной замок. Он попросил женщину сообщить номер карты, а также код безопасности якобы для того, чтобы оплатить товар. В итоге доверчивая женщина лишилась 40 тысяч рублей.

Более пикантная история аферы приключилась с двумя югорчанами. Они пытались получить услуги интимного характера. В результате этого они лишились в общей сложности 22 тысяч рублей.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых. УМВД ХМАО призывает быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом.

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ИСТОЧНИК KP.RU