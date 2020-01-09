В городе Покачи эвакуировали школу

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:26:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 9 января, спасатели получили сообщение в 9:25, что в школе №4 в городе Покачи сработала пожарная сигнализация. По информации пресс-службы регионального МЧС, в течение трех минут к школе прибыли пожарные.

Из здания эвакуировали почти тысячу школьников и педагогов. Пострадавших нет. Напомним, что сегодня школьники вышли на учебу в первый день после новогодних праздников.

После проведения проверки стало ясно, что опасности нет. Сигнал тревоги сработал по случайной ошибке:

- Учебный процесс восстановлен. Произошло ложное срабатывание сигнализации, — сообщили в пресс-служба МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, что за минувшие новогодние праздники огнеборцы ликвидировали более полусотни пожаров. Были спасены 15 человек, 9 – эвакуированы. От огня уберегли материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU