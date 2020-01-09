9 Янв. 2020 2020-01-09T11:41:40+03:00

В новогодние каникулы в Югре произошло более полусотни пожаров. Фото МЧС ХМАО.

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С 1 по 8 января в ХМАО зарегистрирован 51 пожар. По данным регионального МЧС, пожарные подразделения спасли 15 человек, 9 – эвакуировали. Спасено материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей.

Отмечается, что в большинстве случаев горели бани, жилые дома и квартиры, а также дачи. Основными причинами пожаров стали нарушения эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем.

За минувшие дни пожарных 25 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП. Они оказывали помощь по вызволению пострадавших из авто, проводили работы по предотвращению возгорания транспортных средств и смыву топлива с дороги.

Сотрудники МЧС призывают югорчан быть аккуратными при обращении с огнем. Крайне опасно перегружать электросеть и пользоваться неисправными розетками и обогревателями.

Специалисты также просят быть бдительными и осторожными при использовании открытых источников огня. При обнаружении возгорания нужно срочно звонить по телефону 101 или 112, сообщая точный адрес.

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ИСТОЧНИК KP.RU