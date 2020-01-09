Челлендж «#ЮграБезГрадуса2020» завершится в конце января

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:54:48+03:00

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Челлендж «#ЮграБезГрадуса2020» продолжается. По информации регионального центра медицинской профилактики, мероприятие завершится в конце января.

Отмечается, что оно организовано для мотивации югорчан проводить свободное время активно и без вреда для здоровья. Главным условием в этом является строгое ограничение употребления алкоголя. В качестве альтернатив: прогулка семьей, катание на лыжах или коньках, посещение массовых мероприятий на свежем воздухе.

К настоящему моменту участниками челленджа стали около ста жителей региона. Они опубликовали в соцсетях сторис, видео- или фотоотчет с описанием того, как провести время с пользой.

Добавим, принять участие в акции может каждый. Для этого нужно сделать фото или снять короткое видео, на котором вы и ваши близкие активно, трезво и весело проводите время. Затем необходимо опубликовать его под хэштегом #ЮграБезГрадуса2020 в своем аккаунте. Самые популярные публикации будут размещены в аккаунте регионального департамента здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU