В Югре обнаружили почти две тысячи подозрительных никотиновых смесей

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:42:23+03:00

Все обнаруженное изъято из продажи Фото: pixabay.com

Все обнаруженное изъято из продажи

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За последние дни в ХМАО прошло более 1200 проверок объектов торговли и общественного питания. Как сообщает югорское управление Роспотребнадзора, в числе упомянутых проверок более двухсот являются внеплановыми, четыре административных расследования и почти тысяча рейдов.

В итоге проверяющие выявили почти две тысячи единиц бестабачной никотинсодержащей продукции, на которую не было представлено документов. Отсутствующие документы нужны для подтверждения безопасности и соответствия обязательным требованиям.

Вся упомянутая продукция изъята из оборота. Среди изъятого: никотиновые пэки, леденцы с никотином, жевательные и никотинсодержащие смеси.

По результатам проведенных мероприятий возбуждено восемь дел об административных правонарушениях. Остальные материалы проверок в работе. Мероприятия по контролю продолжаются.

Управление Роспотребнадзора по ХМАО предупреждает об опасности употребления никотиновых сосательных и жевательных смесей. Специалисты призывает югорчан сообщать о фактах реализации такой продукции по телефонам: +79028196807; 36-00-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU