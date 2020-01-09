Огнеборцы справились с возгоранием здания в Мегионе

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:15:57+03:00

За двадцать минут они доехали и ликвидировали очаг

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Накануне пожарные ликвидировали возгорание в здании на улице Южная в Мегионе. Как сообщает МЧС ХМАО, сообщение о пожаре поступило 8 января в 23:39.

Отмечается, что уже в 23:59 огонь был локализован. К тушению пожара привлекались три единицы техники и четырнадцать человек личного состава. Точная причина возгорания устанавливается органами дознания. Жертв среди людей удалось избежать. Стоимость причиненного огнем ущерба подсчитывается.

Сотрудники МЧС напомнили, что для возникновения и развития пожара необходимы три фактора, называемые пожарным треугольником. Первым углом этого треугольника является горючая среда, вторым - источник зажигания, третьим - условия развития пожара. Только все три фактора приводят к возникновению и развитию пожара. Следовательно, предотвратить возгорание можно путем исключения хотя бы одного из них.

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ИСТОЧНИК KP.RU