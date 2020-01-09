Опыт Лангепаса используют при проведении «мусорной» реформы в остальных городах региона

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:45:03+03:00

Опыт Лангепаса используют при проведении «мусорной» реформы в других городах. Фото правительства ХМАО.

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По поручению губернатора Югры чиновники совместно с региональным оператором проверили работу новой системы обращения с отходами в Лангепасе. Результаты проверки сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

Отмечается, что с перехода на новую систему прошел год, но достигнуты большие результаты. На полигоне Лангепаса появились платформенные весы, определяют массу мусора с погрешностью до нескольких килограммов. Все данные вносят в компьютер и тем самым контролируют темпы заполнения полигона.

- Главная цель реформы – стандартизировать услугу по обращению ТКО, повысить ее качество, предотвратить образование несанкционированных свалок, улучшить экологическую ситуацию. Целевые показатели – увеличение объема утилизации, обработки и сортировки отходов, – сообщил замдиректора департамента промышленности Югры Алексей Михеев.

Также на полигоне установили новое оборудование на контейнерных площадках. На их оснащение выделили полтора миллиарда рублей из окружного бюджета. Всего в рамках нацпроекта «Экология» реализуются инвестиционные проекты по созданию пяти комплексных межмуниципальных полигонов в Югре.

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ИСТОЧНИК KP.RU