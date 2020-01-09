9 Янв. 2020 2020-01-09T08:21:50+03:00

Красиво жить не запретишь: вартовчанин похитил из магазина икру и алкоголь Фото: pixabay.com

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Накануне в Югре случилось 17 преступлений. Из них 13 уже раскрыто. Выявлено более трех тысяч правонарушений. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, особо примечательны две кражи из магазинов Нижневартовска и Нягани.

Так, в Нижневартовске ранее судимый 35-летний мужчина похитил из магазина красную икру и пять бутылок водки. Сумма ущерба - более девяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Тем временем в Нягани ранее неоднократно судимый подозреваемый 1996 года рождения из дома на улице Речная похитил сотовый телефон. Стоимость похищенного - почти одиннадцать тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, похищенный гаджет изъят.

Также за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее совершенных преступления: одно из них в сфере незаконного оборота наркотиков и три кражи. Арестованы два человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU