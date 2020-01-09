За новогодние праздники в ХМАО произошло почти тридцать ДТП
С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в Югре случилось 27 дорожно-транспортных происшествий. По данным региональной госавтоинспекции, в них погибли два человека, и 42 - получили травмы, среди которых шесть детей.
Одно из самых трагичных происшествий произошло 4 января на 42 километре дороги «Сургут – Лянтор» Сургутского района. Там столкнулись «Киа Рио» и «Хендай Солярис».
От полученных в ДТП травм водитель «Киа» скончался на месте происшествия. Водитель «Хендай» и его пассажирка получили травмы.
Всего на территории автономного округа сотрудники госавтоинспекции задержали 91 пьяного водителя, и 17 – за повторное управление авто в нетрезвом виде. За выезд на встречку свыше сотни водителей привлечены к ответственности.
ГИБДД ХМАО напоминает, что зимой дорожные условия могут резко меняться. Этому способствуют перепады температуры, снег и ветер, меняя дорогу до неузнаваемости. Поэтому особенно опасно совершать резкие обгоны, перестроения, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.
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ИСТОЧНИК KP.RU