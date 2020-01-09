Обновленную детскую поликлинику открыли в Лангепасе

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:34:22+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила детскую поликлинику лангепасской городской больницы. По данным регионального правительства, врачи учреждения поблагодарили губернатора за высокое качество обновлений.

Среди итогов ремонта: полностью заменена мягкая мебель, на каждом этаже кулеры с водой, обновлена регистратура. Теперь прием осуществляется по электронной очереди. В конце визита в больницу горожане могут оставить отзыв о работе специалистов. Для этого им нужно лишь нажать на соответствующую клавишу-смайлик сенсорного планшета. Также организована работа колл-центра для записи на прием к врачу.

Приобретено и установлено современное медоборудование. В учреждении появился аппарат УЗИ экспертного класса и электрокардиограф, укомплектованы офтальмологический и урологический кабинеты.

- Необходимо поработать над удешевлением приобретения оборудования и запустить систему замкнутого цикла его эксплуатации, – сказала губернатор руководству регионального департамента здравоохранения после посещения медучреждения.

В настоящее время в поликлинике работают двенадцать участковых педиатров и ведут прием врачи многих узких специальностей. Укомплектованность кадрами составляет сто процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU