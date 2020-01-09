В ХМАО презентовали социальный проект «Они ковали Победу»

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:07:52+03:00

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Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей Лангепаса представил итоги своей работы губернатору региона Наталье Комаровой. По данным правительства Югры, на данный момент в учреждении занимаются более 700 детей и подростков.

Главе региона представили диораму танкового сражения под Прохоровкой. Данная битва состоялась в июле 1943 года и стала одной из переломных.

- Можно поручить учащимся старших классов, специализирующихся на компьютерных технологиях, чтобы они создали интерактивный макет этого фрагмента сражения. Использование таких технологий всегда привлекает особое внимание не только детей, но и взрослых, - предложила губернатор

На базе центра создан военно-исторический музей боевой славы. В нем представлено более двух тысяч реликвий военного времени. Здесь же реализуется соцпроект «Они ковали Победу». В рамках него была выпущена книга с одноименным названием, создана городская аллея славы, музей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, благодаря деятельности поискового клуба «Обелиск», работающего на базе учреждения найдены и захоронены останки почти трех тысяч бойцов. Специалисты установили имена и нашли родственников почти двухсот воинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU