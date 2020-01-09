2020-01-09T07:30:36+03:00
Спорт

Хоккейный сезон в Югре стартовал с Лангепаса

В городе похвастались реконструированным спортивным кортом
Руслан Савинов
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Хоккейный сезон в Югре стартовал с ЛангепасаХоккейный сезон в Югре стартовал с ЛангепасаФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила «Лангепас-Спорт» в ходе рабочего визита в город. Как сообщил департамент общественных и внешних связей ХМАО, губернатор приняла участие в церемонии открытия нового хоккейного сезона.

В ходе визита главе региона представили хоккейный корт, открытый в 2001 году. В 2018-2019 годах его реконструировали. Теперь там проводят спортивные мероприятия городского и окружного уровней, проходят тренировки с воспитанниками отделения «Хоккей с шайбой».

На реконструкцию потратили около 56 миллионов рублей. Итогом стал современный внешний вид учреждения, увеличение количества раздевалок. Помимо этого, оборудована зона для отработки бросков, навыков владения клюшкой, ведения шайбы.

Всего на базе корта тренируется восемь групп: из них пять - детские. Также здесь тренируются команды старших игроков и любительской сборной «Ночная хоккейная лига». Отмечается, что многодетным семьям бесплатно предоставляется время для свободного катания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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