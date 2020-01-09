2020-01-09T05:53:54+03:00
Общество

Погода в Югре 9 января: местами небольшой снег

Температура днем не опустится ниже -15 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 8 января: местами небольшой снегПогода в Югре 8 января: местами небольшой снегФото: pixabay.com
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В четверг, 9 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер южный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -18, -23 градуса, днем -10, -15 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность. Осадков не ожидается, изморозь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -13 градусов.

В Сургуте станет пасмурно, без осадков. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -14 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -13, -14 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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