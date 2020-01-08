«Ангелина Олеговна» похитила деньги жителя Сургута

8 Янв. 2020 2020-01-08T06:03:23+03:00

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В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях в дежурную часть полиции обратился 41-летний мужчина, который сообщил, что с его счёта похищены деньги.

Потерпевший объяснил, что с 27 декабря по 3 января неизвестный на сайте «Авито» во время переписки похитил у него 5,5 тысяч рублей, под предлогом продажи сотового телефона Xiaomi 8 Note. Деньги югорчанин перевёл на банковскую карту на имя «Ангелины Олеговны», после чего преступник перестал выходить на связь. Заявитель понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Потерпевшему объяснили, что нельзя разглашать персональные данные банковских карт посторонним.

ИСТОЧНИК KP.RU