В Югре 7 января горели баня, бытовка и жилой дом

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:14:57+03:00

В Югре 7 января горели бани, бытовки и жилые дома. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

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В Югре за сутки 7 января произошло несколько пожаров. Во всех случаях причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС России.

Например, в Сургуте в 00.04 поступило сообщение о возгорании одноэтажного строения. В 00.16 пожар был локализован, через минуту – ликвидирован. На тушение пожара привлекались четыре единицы техники МЧС и 15 человек личного состава.

В Октябрьском районе (посёлок городского типа Приобье) в 12.52 загорелся жилой дом. В 13.05 пожар был локализован, и в это же время ликвидирован.

В Нижневартовске 13:36 поступило сообщение о возгорании в бане. Пожар локализован в 14:03, ликвидирован в 14.26. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 3 единицы спецтехники и 17 человек личного состава.

В Радужном в 17.48 загорелась бытовка. В 17.56 пожар был локализован, в 17.57 – ликвидирован. К тушению пожара привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU