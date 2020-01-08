Погода в Югре 8 января: пройдёт небольшой снег и изморозь
Днём до -16 градусов
Погода в Югре 8 января: пройдёт небольшой снег и изморозьФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 8 января, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и изморозь. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -19…-24 ºС, по западным районам -11…-16 ºС, днем -15…-20 ºС, по западным районам до -10 ºС.
В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков, изморозь. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -19…-21 ºС, днем -16…-18 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU