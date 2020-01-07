7 Янв. 2020 2020-01-07T16:09:09+03:00

В Нижневартовске автобус маршрута 28 будет ходить по–новому. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Он будет проезжать по новым микрорайонам

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Для улучшения транспортного обслуживания жителей новых микрорайонов с 9 января 2020 года изменится наименование и схема движения маршрута №28 «РЭБ флота - гипермаркет «Магнит».

Как рассказали в администрации города Нижневартовск, движение автобусов по маршруту №28 будет осуществляться по улицам: Нововартовской, Героев Самотлора, Ленина (улица Салманова, 3), Героев Самотлора, Мира, Ханты-Мансийской, Ленина, Индустриальной, 2П-2.

Информация о расписании движения автобусов по маршруту №28 размещена на официальном сайте органов местного самоуправления www.n-vartovsk.ru, рубрика «Информация для граждан», раздел «Транспорт и связь».

ИСТОЧНИК KP.RU