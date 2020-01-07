7 Янв. 2020 2020-01-07T15:25:51+03:00

В Югре подводят итоги проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружной столице Югры продолжаются новогодние каникулы. Каждый день в городе проходят праздничные мероприятия для всей семьи.

Так, праздник сказки, волшебства и исполнения заветных желаний состоялся 6 января в Ханты-Мансийске - Фестиваль ростовых кукол «Новогодние игрушки».

Чумовая улица Новогодней столицы Сибири стала не только этнографической экспозицией Археопарка, здесь собрались сказочные персонажи, жители и гости столицы на фестиваль «Новогодние игрушки». Весёлые Мики и Мини Маусы, Олимпийская зайка, Миньон, лесные звери и даже трансформер Бамбалби развлекали юных югорчан зажигательными танцами и задорными играми.

Взрослые и дети приняли участие в спортивных и шуточных соревнованиях, покружились в хороводах, насладились кухней и гостеприимством северных народов, сделали памятные селфи с любимыми сказочными персонажами.

Фестиваль ростовых кукол «Новогодние игрушки» стал красочным завершением работы интерактивной этнографической площадки «Чумовая улица».

Напоминаем, что 7 января в 16:00 на Центральной площади города началось подведение итогов проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU