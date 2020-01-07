За два дня югорские полицейские раскрыли 28 преступлений

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:51:38+03:00

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За прошедшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 34 преступления, раскрыто 28, из них: 1 факт причинения тяжкого вреда здоровья, 6 краж, в том числе 1 – квартирная, 1 угон, 2 факта в области незаконного оборота наркотиков, 1 вымогательство. Изъято более 160 литров контрафактного алкоголя.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Советском сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в краже денег с утерянной ранее банковской карты. Ранее судимая за подделку документов 55-летняя женщина оплачивала покупки в различных магазинах города. Всего она потратила более 16 тысяч рублей.

В Мегионе ранее судимый за угон 19-летни молодой человек, находясь в подъезде одного из домой по улице Свободы, похитил сотовый телефон «Xiaomi Redmi 3S» стоимостью 10 000 рублей.

В Нижневартовске у одного из домов по улице Ленина оперативниками задержана 29-летняя неработающая ранее судимая женщина, у которой был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно справки об исследовании, представленное вещество является наркотиком общей массой более 2 граммов. Также в ходе осмотра по месту проживания злоумышленницы дополнительно обнаружено 0,370 гр. марихуаны.

В Когалыме в одном из банков города обнаружена денежная купюра номиналом 1000 рублей с признаками подделки. Согласно заключению эксперта, банкнота изготовлена не производством Гознака.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU