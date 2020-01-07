В Нижневартовске джип сбил белую лошадь

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:26:21+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и лошади произошло 5 января на улице Менделева в Нижневартовске. В группе «Инцидент/Нижневартовск» во ВКонтакте появился пост с фото, где рассказывается, что ЧП произошло в районе кафе «Созвездие».

От удара капот машины сильно погнулся. Лошадка отлетела на обочину и лежала на снегу. Из ее рта и ноздрей шла кровь. Вскоре животное могло подняться на ноги. Живо ли оно сейчас – не известно. Водителю внедорожника предстоит дорогостоящий ремонт.

Вартовчане отмечают, что не раз видели эту лошадь в городе. На ней зарабатывают владельцы, катая местных ребятишек.

Фото из группы "Инцидент/Нижневартовск" во ВКонтакте

- Вчера возле суда эта лошадь с привязанным пони мимо нас пролетела, чуть не сбила. Видимо, петард испугалась. Перебежала через дорогу улицу Победы и скрылась во дворе, рассказывает Александр Жиркин.

Отметим, что большинство жителей Нижневартовска осуждают владельца лошади, который выпускает гулять ее по городу.

Фото из группы "Инцидент/Нижневартовск" во ВКонтакте

- Водитель, конечно, во всем виноват. Виноват, что лошадь без присмотра по улицам гуляет, мамаши с детьми бегают через дорогу, где попало. Так-то на улице зима и гололёд. Если Вы считаете, что машина просто на раз останавливается - вы все глубоко ошибаетесь. И на скорости в 60 км/ч, можно сильно ударить. Поэтому жалко бедное животное. Оно могло неадекватно на дороге себя повести от испуга.

По башке надавать хозяину лошади, в первую очередь. С юридической точки зрения он ещё и машину за свой счёт будет восстанавливать, - пишет Татьяна Евдокимова.

ИСТОЧНИК KP.RU