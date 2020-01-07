2020-01-07T06:42:27+03:00
Общество

Погода в Юге 7 января 2020: похолодало и усилился ветер

Ночью столбики термометров опустятся до -22 градусов
Алена Кульмухаметова
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Погода в Юге 7 января 2020: похолодало и усилился ветерПогода в Юге 7 января 2020: похолодало и усилился ветерФото: Алена Кульмухаметова
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Во вторник 7 января в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Понижение температуры. Температура воздуха днем составит -11, -16 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Понижение температуры. Температура воздуха днем составит -11, -13 градусов.

В Сургуте днем облачно, небольшой снег, к вечеру прояснение. Ветер северо-западный, западный, юго-западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -13 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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