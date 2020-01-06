6 Янв. 2020 2020-01-06T15:12:07+03:00

В Нижневартовском районе за убийство коллеги задержан вахтовик. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Встреча нового года завершилась трагично для двух постояльцев общежития в поселке Излучинск Нижневартовского района. На фоне алкоголя между вахтовиками произошел конфликт, который завершился смертью одного из оппонентов.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 1 января 2020 года около 2 часов 37-летний уроженец Самарской области в помещении общежития, расположенного по ул. В. Белого праздновал наступление нового года со своим 31-летним знакомым. Во время застолья между мужчинами возникла ссора. Вахтовик дважды ударил своего знакомого кувалдой по голове. От тяжелых травм последний скончался на месте происшествия.

Злоумышленник был задержан в тот же день полицейскими. Он заключен под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU