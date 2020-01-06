В отдаленном поселке Югры единый регоператор начал вывозить мусор

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:36:24+03:00

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В поселок Куминский Кондинского района регоператор по обращению с ТКО в Югре направил технику для вывоза отходов из пункта временного накопления.

В пресс-службе регоператора рассказали, что от Куминского до полигона в пгт. Мортка машины везет коммунальные отходы по зимней трассе 75 километров.

Это первый труднодоступный населенный пункт округа, откуда АО «Югра-Экология» начало забирать накопившийся за лето мусор.

Отметим, что, отдаленных поселков в Югре несколько десятков. Накопившийся мусор из них необходимо вывозить не менее одного раза в 11 месяцев. В работе задействованы бункеровозы с объемом кузова около 60 кубометров, манипуляторы и тракторы, помогающие преодолеть тяжелому грузу зимний путь.

– В труднодоступные поселки мы можем попасть со своим тяжелым оборудованием лишь зимой. Сейчас наступила горячая пора – работа на накопительных площадках для мусора. В Куминском мы справились за один рейс. Все отходы погрузили в бункер, затем на машину и повезли на ближайший полигон, - отметил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU