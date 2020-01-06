2020-01-06T13:46:47+03:00
Происшествия

Югорские полицейские в минувшие сутки раскрыли две квартирные кражи

Ущерб небольшой, но срок грозит реальный
Алена Кульмухаметова
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Югорские полицейские в минувшие сутки раскрыли две квартирные кражиЮгорские полицейские в минувшие сутки раскрыли две квартирные кражиФото: pixabay.com
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За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 15 преступлений, раскрыто 11, из них: преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и 3 кражи.

Так, в Мегионе ранее судимый 57-летний подозреваемый из одного из домов по улице Садовая похитил электрический чайник и сковороду, принадлежащие 24-летнему хозяину жилья. Сумма ущерба cоставила 5000 рублей. Проводится проверка.

В Урае оперативными сотрудниками установлена 31-летняя ранее неоднократно судимая подозреваемая, которая из одного из домов по улице Садовая похитила сотовый телефон стоимостью 4000 рублей, принадлежащий 40-летнему мужчине.

- Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято, сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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