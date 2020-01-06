Югорские полицейские в минувшие сутки раскрыли две квартирные кражи
За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 15 преступлений, раскрыто 11, из них: преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и 3 кражи.
Так, в Мегионе ранее судимый 57-летний подозреваемый из одного из домов по улице Садовая похитил электрический чайник и сковороду, принадлежащие 24-летнему хозяину жилья. Сумма ущерба cоставила 5000 рублей. Проводится проверка.
В Урае оперативными сотрудниками установлена 31-летняя ранее неоднократно судимая подозреваемая, которая из одного из домов по улице Садовая похитила сотовый телефон стоимостью 4000 рублей, принадлежащий 40-летнему мужчине.
- Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято, сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU