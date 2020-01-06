2020-01-06T12:13:11+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске состоялся фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима»

Самые отчаянные сторонники закалки и здорового образа жизни собрались на территории стадиона «Югра-Атлетикс
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске состоялся фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске состоялся фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Скорость, рев моторов, невероятные трюки на снегоходах, огненное шоу – так прошел в Ханты-Мансийске пятый фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима». В окружную столицу приехали экстремалы из Нового Уренгоя, Муравленко, Надыма, Сургута, Екатеринбурга.

По информации городской администрации, самые отчаянные сторонники закалки и здорового образа жизни собрались на территории стадиона «Югра-Атлетикс», чтобы принять участие в экстремальном заезде или просто полюбоваться зрелищем. Побороться за кубок главы города Ханты-Мансийска вызвались не только любители, но и сильнейшие спортсмены страны по снегоходному кроссу.

Отметим, что для экстремальных заездов на территории стадиона построена 500-метровая специализированная трасса, которая обеспечивала зрелищность заездов участников соревнований. Жители и гости города с удобством смогли оценить эффектные трюки на трамплинах и экстремально-агрессивный стиль на опасных поворотах.

Всего состоялось 5 заездов. Участники, настоящие профессионалы своего дела, показали высочайший уровень экстремального вождения и заставили повыситься уровень адреналина у каждого зрителя!

Самым незабываемым моментом соревнований стал детский заезд – юные спортсмены от 5 до 9 лет показали настоящее мастерство экстремальной езды на своих маленьких снегоходах.

Кроме захватывающих соревнований зрители увидели огненное шоу с факелами и фейерверками от команды «Арт-салют». Для семей с детьми была предусмотрена развлекательная анимационная программа, встреча со сказочными персонажами, викторины, конкурсы, призы и сладкие подарки.

Мероприятие завершилось подведением итогов и церемонией награждения. Среди победителей – все новоуренгойцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В отдаленном поселке Югры единый регоператор начал вывозить мусор
Югорские полицейские в минувшие сутки раскрыли две квартирные кражи
В Ханты-Мансийске состоялся фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима»
Погода в Югре 6 января 2020: снегопад и метель
Сургут и Нижневартовск вошли в ТОП-5 самых матерящихся городов России
На трассе под Сургутом насмерть разбился водитель «Киа»
Югорчанин во время ссоры убил родного брата
Гастрономический фестиваль и Чумовая улица проходят в Ханты-Мансийске
Погода в Югре 5 января 2020 года: тепло и ветрено
Нетрезвый вартовчанин расстрелял из охотничьего ружья своего односельчанина
Жительница Радужного при продаже шкафа перевела мошенникам 400 тысяч рублей
Сургутянин угнал дорожно-уборочную технику
В Ханты-Мансийске под открытым небом открылся банный городок
Погода в Югре 4 января 2020 года: сильный ветер и снегопад
Вартовчанин в попытках рефинансировать кредит перевел мошенникам 300 тысяч рублей
В гаражном кооперативе Нефтеюганска прогремел взрыв
Югорчане в 2020 году примут участие в массовой акции по посадке кедров
В Нижневартовском районе на трассе после ДТП дотла сгорел автомобиль
Погода в Югре 3 января 2020 года: мороз и облачно
В Югре в первый день нового года произошло две поножовщины
Губернатор Югры оценила новую школу-детский сад в Сургуте
Двое сургутян задержаны за кражу из магазина 4 бутылок водки и 5 банок икры
В минувшие сутки в Югре сгорели 4 бани
Погода в Югре 2 января 2020 года: морозно и небольшой снег
Сургутяне могут узнать, где повеселиться с помощью интерактивной карты
Коммунальщики Сургута работают в режиме повышенной готовности
В 2020 году в Нижневартовске в школы пойдут 4500 первоклассников
В Нижневартовске с наркотиками задержаны двое мужчин
Погода в Югре 1 января 2020 года: сильный снегопад и ветер