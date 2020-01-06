В Ханты-Мансийске состоялся фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима»

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:13:11+03:00

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Скорость, рев моторов, невероятные трюки на снегоходах, огненное шоу – так прошел в Ханты-Мансийске пятый фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима». В окружную столицу приехали экстремалы из Нового Уренгоя, Муравленко, Надыма, Сургута, Екатеринбурга.

По информации городской администрации, самые отчаянные сторонники закалки и здорового образа жизни собрались на территории стадиона «Югра-Атлетикс», чтобы принять участие в экстремальном заезде или просто полюбоваться зрелищем. Побороться за кубок главы города Ханты-Мансийска вызвались не только любители, но и сильнейшие спортсмены страны по снегоходному кроссу.

Отметим, что для экстремальных заездов на территории стадиона построена 500-метровая специализированная трасса, которая обеспечивала зрелищность заездов участников соревнований. Жители и гости города с удобством смогли оценить эффектные трюки на трамплинах и экстремально-агрессивный стиль на опасных поворотах.

Всего состоялось 5 заездов. Участники, настоящие профессионалы своего дела, показали высочайший уровень экстремального вождения и заставили повыситься уровень адреналина у каждого зрителя!

Самым незабываемым моментом соревнований стал детский заезд – юные спортсмены от 5 до 9 лет показали настоящее мастерство экстремальной езды на своих маленьких снегоходах.

Кроме захватывающих соревнований зрители увидели огненное шоу с факелами и фейерверками от команды «Арт-салют». Для семей с детьми была предусмотрена развлекательная анимационная программа, встреча со сказочными персонажами, викторины, конкурсы, призы и сладкие подарки.

Мероприятие завершилось подведением итогов и церемонией награждения. Среди победителей – все новоуренгойцы.

ИСТОЧНИК KP.RU