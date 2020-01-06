6 Янв. 2020 2020-01-06T08:17:26+03:00

Погода в Югре 6 января 2020: снегопад и метель Фото: pixabay.com

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В понедельник 6 января в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, метель. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -8 градусов, по западу -9, -14 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Сургуте облачно и небольшой снегопад. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздух днем составит -3, -4 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU