Погода в Югре 6 января 2020: снегопад и метель
В понедельник 6 января в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, метель. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -8 градусов, по западу -9, -14 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.
В Сургуте облачно и небольшой снегопад. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздух днем составит -3, -4 градусов.
В Нижневартовске пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU