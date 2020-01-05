2020-01-05T16:58:52+03:00
Общество

Сургут и Нижневартовск вошли в ТОП-5 самых матерящихся городов России

Эксперты уверяют, что дело в экономической составляющей
Алена Кульмухаметова
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Сургут и Нижневартовск вошли в ТОП-5 самых матерящихся городов РоссииСургут и Нижневартовск вошли в ТОП-5 самых матерящихся городов РоссииФото: pixabay.com
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Два города Ханты-Мансийского автономного округа - Сургут и Нижневартовск, вошли в ТОП-5 российских городов, где чаще всего жителей используют крепкое словцо.

Такие данные опубликованы в «Российской газете» на основании исследования финансового университета при правительстве РФ,. Опрос был проведен в городах, численность жителей которого составляет свыше 250 тысяч человек.

В пятерку Самые культурные жители населяют города Санкт-Петербург, Химки, Вологда, Петрозаводск и Чебоксары.

Эксперты выяснили, что матом ругаются чаще всего жители тех городов, где наблюдается низкий уровень жизни и плохие дороги, а также «хромает» медицина. Как в культурном антирейтинге оказались югорские города – загадка (прим. ред).

Исследователи тут же поправили, что при этом самые матерящиеся города отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса. В них намного большее число людей, чем в среднем по стране, готовы открывать собственные предприятия и торговые точки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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