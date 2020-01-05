Сургут и Нижневартовск вошли в ТОП-5 самых матерящихся городов России
Два города Ханты-Мансийского автономного округа - Сургут и Нижневартовск, вошли в ТОП-5 российских городов, где чаще всего жителей используют крепкое словцо.
Такие данные опубликованы в «Российской газете» на основании исследования финансового университета при правительстве РФ,. Опрос был проведен в городах, численность жителей которого составляет свыше 250 тысяч человек.
В пятерку Самые культурные жители населяют города Санкт-Петербург, Химки, Вологда, Петрозаводск и Чебоксары.
Эксперты выяснили, что матом ругаются чаще всего жители тех городов, где наблюдается низкий уровень жизни и плохие дороги, а также «хромает» медицина. Как в культурном антирейтинге оказались югорские города – загадка (прим. ред).
Исследователи тут же поправили, что при этом самые матерящиеся города отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса. В них намного большее число людей, чем в среднем по стране, готовы открывать собственные предприятия и торговые точки.
ИСТОЧНИК KP.RU