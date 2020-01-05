5 Янв. 2020 2020-01-05T15:16:43+03:00

На трассе под Сургутом насмерть разбился водитель «Киа». Фото из группы "О, Сургут" во "ВКонтакте"

Он пошел на обгон и не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие на 42 километре автодороги «Сургут — Лянтор» произошло около четырех часов дня 4 января. В результате столкновения погиб один человек и пострадали двое.

Как рассказали в Госатоиспекции Сургутского района, 28-летний водитель за рулем «Киа Рио» двигался в сторону Лянтора. Он пошел на обгон, не справился с управлением и врезался на встречной полосе с автомобилем «Хендай Солярис». В результате ДТП водитель «Киа» погиб на месте. 33-летний водитель «Хендай» и его 28-летняя с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Добавим, что на дорогах округа и юга Тюменской области ограниченная видимость из-за снегопада и метели. Также 4 января на трассе "Тюмень-Сургут" погибла многодетная семья из Сургута. В автомобиль, в котором находились двое взрослых и трое детей, врезался неуправляемый тягач.

За предыдущие сутки пожарно-спасательные расчеты от МЧС ХМАО-Югры на ликвидацию ДТП привлекались 4 раза, травмировано 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU