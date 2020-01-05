5 Янв. 2020 2020-01-05T12:49:23+03:00

Югорчанин во время ссоры убил родного брата. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Первый день нового года в семье из поселка Талинка Октябрьского района завершился трагически. 20 –летний югорчанин арестован, а его 24-летний брат оказался на кладбище.

По данным СУ СК ХМАО-Югры, 1 января 2020 года около 8 часов в одной из квартир в д. 44 Центрального микрорайона в пгт. Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры между распивающими спиртные напитки братьями возникла ссора, в ходе которой младший из них избил старшего брата, а затем нанес ему удар ножом. От полученных повреждений последний скончался на месте.

В тот же день младший брат был задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Причину ссоры выясняет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU