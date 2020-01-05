2020-01-05T12:49:23+03:00
Происшествия

Югорчанин во время ссоры убил родного брата

Конфликт возник на фоне распития алкоголя
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанин во время ссоры убил родного брата. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЮгорчанин во время ссоры убил родного брата. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Первый день нового года в семье из поселка Талинка Октябрьского района завершился трагически. 20 –летний югорчанин арестован, а его 24-летний брат оказался на кладбище.

По данным СУ СК ХМАО-Югры, 1 января 2020 года около 8 часов в одной из квартир в д. 44 Центрального микрорайона в пгт. Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры между распивающими спиртные напитки братьями возникла ссора, в ходе которой младший из них избил старшего брата, а затем нанес ему удар ножом. От полученных повреждений последний скончался на месте.

В тот же день младший брат был задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Причину ссоры выясняет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе под Сургутом насмерть разбился водитель «Киа»
Югорчанин во время ссоры убил родного брата
Гастрономический фестиваль и Чумовая улица проходят в Ханты-Мансийске
Погода в Югре 5 января 2020 года: тепло и ветрено
Нетрезвый вартовчанин расстрелял из охотничьего ружья своего односельчанина
Жительница Радужного при продаже шкафа перевела мошенникам 400 тысяч рублей
Сургутянин угнал дорожно-уборочную технику
В Ханты-Мансийске под открытым небом открылся банный городок
Погода в Югре 4 января 2020 года: сильный ветер и снегопад
Вартовчанин в попытках рефинансировать кредит перевел мошенникам 300 тысяч рублей
В гаражном кооперативе Нефтеюганска прогремел взрыв
Югорчане в 2020 году примут участие в массовой акции по посадке кедров
В Нижневартовском районе на трассе после ДТП дотла сгорел автомобиль
Погода в Югре 3 января 2020 года: мороз и облачно
В Югре в первый день нового года произошло две поножовщины
Губернатор Югры оценила новую школу-детский сад в Сургуте
Двое сургутян задержаны за кражу из магазина 4 бутылок водки и 5 банок икры
В минувшие сутки в Югре сгорели 4 бани
Погода в Югре 2 января 2020 года: морозно и небольшой снег
Сургутяне могут узнать, где повеселиться с помощью интерактивной карты
Коммунальщики Сургута работают в режиме повышенной готовности
В 2020 году в Нижневартовске в школы пойдут 4500 первоклассников
В Нижневартовске с наркотиками задержаны двое мужчин
Погода в Югре 1 января 2020 года: сильный снегопад и ветер