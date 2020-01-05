2020-01-05T09:55:13+03:00
Общество

Гастрономический фестиваль и Чумовая улица проходят в Ханты-Мансийске

Искусные повара окружной столицы демонстрировали свои таланты
Алена Кульмухаметова
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Гастрономический фестиваль и Чумовая улица проходят в Ханты-Мансийске. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскГастрономический фестиваль и Чумовая улица проходят в Ханты-Мансийске. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Аромат сибирских трав и ягодных настоек, нежнейший вкус пельменей с муксуном и блюд из оленины, сладость кедрового ореха и терпкость клюквы можно было попробовать на гастрономическом фестивале «Попробуй Югру на вкус» в Ханты-Мансийске.

Гастрономический фестиваль уже второй раз проходит в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири».

По данным администрации города, мероприятие прошло в КДЦ «Октябрь», где каждый гость мог найти развлечение по своему вкусу. Для юных посетителей в фойе были организованы мастер-классы по рисованию и изготовлению поделок. Взрослые могли посетить ярмарку местных деликатесов, продегустировать блюда национальной кухни, научиться правильно сервировать стол на мастер-классе Любови Юсуповой.

Также на фестивале прошел настоящий конкурс кулинарного мастерства! Самые искусные повара окружной столицы демонстрировали свои таланты, проводили мастер-классы и делились рецептурой блюд. Среди участников – повара лучших ресторанов города – «Кинза», «Молли О’Брайн», «Рыба моей мечты», «Pro Italia». Победителей определяло специальное жюри, члены которого лично пробовали все блюда.

Победители получили дипломы, денежные призы и переходящую награду - символичную «Золотую поварешку».

На этом мероприятия «Новогодней столицы» не заканчиваются! Уже завтра в 17:00 состоится фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима», а 6 января Чумовая улица закроется до следующего года. Все подробности – на сайте «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU

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