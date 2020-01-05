2020-01-05T07:44:01+03:00
Общество

Погода в Югре 5 января 2020 года: тепло и ветрено

В большинстве районов небольшой снег и метель
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 5 января 2020 года: тепло и ветрено. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" во "ВКонтакте"Погода в Югре 5 января 2020 года: тепло и ветрено. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" во "ВКонтакте"
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В воскресенье 5 января в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег, метель, изморозь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -5 градусов, по востоку -6, -11 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2 градусов.

В Сургуте облачно и небольшой снегопад. Ветер юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -2 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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