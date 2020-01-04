2020-01-04T16:45:58+03:00
Происшествия

Нетрезвый вартовчанин расстрелял из охотничьего ружья своего односельчанина

Злоумышленник находится под стражей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Нетрезвый вартовчанин расстрелял из охотничьего ружья своего односельчанина. Фото с сайта СУ СК ХМАОНетрезвый вартовчанин расстрелял из охотничьего ружья своего односельчанина. Фото с сайта СУ СК ХМАО
Изменить размер текста:

Трагедия в родовых угодьях рядом с селом Варьеган Нижневартовского района произошла ночью 2 января. Нетрезвый мужчина застрелил своего знакомого.

По данным следственного комитета Югры, находящийся в состоянии алкогольного опьянения 58-летний местный житель из охотничьего ружья выстрелил в своего 53-летнего односельчанина. От полученного ранения последний скончался на месте.

По факту убийства следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нетрезвый вартовчанин расстрелял из охотничьего ружья своего односельчанина
Жительница Радужного при продаже шкафа перевела мошенникам 400 тысяч рублей
Сургутянин угнал дорожно-уборочную технику
В Ханты-Мансийске под открытым небом открылся банный городок
Погода в Югре 4 января 2020 года: сильный ветер и снегопад
Вартовчанин в попытках рефинансировать кредит перевел мошенникам 300 тысяч рублей
В гаражном кооперативе Нефтеюганска прогремел взрыв
Югорчане в 2020 году примут участие в массовой акции по посадке кедров
В Нижневартовском районе на трассе после ДТП дотла сгорел автомобиль
Погода в Югре 3 января 2020 года: мороз и облачно
В Югре в первый день нового года произошло две поножовщины
Губернатор Югры оценила новую школу-детский сад в Сургуте
Двое сургутян задержаны за кражу из магазина 4 бутылок водки и 5 банок икры
В минувшие сутки в Югре сгорели 4 бани
Погода в Югре 2 января 2020 года: морозно и небольшой снег
Сургутяне могут узнать, где повеселиться с помощью интерактивной карты
Коммунальщики Сургута работают в режиме повышенной готовности
В 2020 году в Нижневартовске в школы пойдут 4500 первоклассников
В Нижневартовске с наркотиками задержаны двое мужчин
Погода в Югре 1 января 2020 года: сильный снегопад и ветер