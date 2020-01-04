4 Янв. 2020 2020-01-04T16:45:58+03:00

Нетрезвый вартовчанин расстрелял из охотничьего ружья своего односельчанина. Фото с сайта СУ СК ХМАО

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Трагедия в родовых угодьях рядом с селом Варьеган Нижневартовского района произошла ночью 2 января. Нетрезвый мужчина застрелил своего знакомого.

По данным следственного комитета Югры, находящийся в состоянии алкогольного опьянения 58-летний местный житель из охотничьего ружья выстрелил в своего 53-летнего односельчанина. От полученного ранения последний скончался на месте.

По факту убийства следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU