Жительница Радужного при продаже шкафа перевела мошенникам 400 тысяч рублей
Очередная югорчанка поверила мошенникам и пополнила их счета на кругленькую сумма. С карты женщины исчезли 382 тысяч рублей.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Радужного обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением. Что стала жертвой мошенников.
Денег она лишилась при продаже шкафа на популярном сайте объявлений, где она оставляла информацию о продаже шкафа. Женщина самостоятельно перевела деньги по номеру телефона незнакомцам.
После списания мошенники перестали выходить на связь и югорчанка поняла, что стала жертвой преступников.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С потерпевшей проведена профилактическая беседа, женщине вручены памятки о том, как не стать жертвой мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU