4 Янв. 2020 2020-01-04T13:43:12+03:00

Жительница Радужного при продаже шкафа перевела мошенникам 400 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Полицейские объяснили югорчанке, как не попасться в руки злоумышленников

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Очередная югорчанка поверила мошенникам и пополнила их счета на кругленькую сумма. С карты женщины исчезли 382 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Радужного обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением. Что стала жертвой мошенников.

Денег она лишилась при продаже шкафа на популярном сайте объявлений, где она оставляла информацию о продаже шкафа. Женщина самостоятельно перевела деньги по номеру телефона незнакомцам.

После списания мошенники перестали выходить на связь и югорчанка поняла, что стала жертвой преступников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С потерпевшей проведена профилактическая беседа, женщине вручены памятки о том, как не стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU