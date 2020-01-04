2020-01-04T11:25:06+03:00
Происшествия

Сургутянин угнал дорожно-уборочную технику

Машину он взял на кустовой площадке
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин угнал дорожно-уборочную техникуСургутянин угнал дорожно-уборочную техникуФото: pixabay.com
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За 2 и 3 января в Югре зарегистрировано 44 преступления, раскрыто 35, из них: 1 убийство, 3 факта причинения тяжкого вреда здоровья, грабеж, 4 кражи и угон.

Так, по данным УМВД по ХМАО-Югре, в Сургутском районе с территории кустовой площадки месторождения 22-летний мужчина угнал дорожно-уборочную машину, чтобы просто покататься. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан. В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело.

В Урае сотрудниками патрульно-постовой службы полиции раскрыта кража. Ими был установлен 38-летний безработный, который с прилавка магазина «Красное и Белое», похитил сотовый телефон «ХОНОР».

По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело.

Добавим также, что на дорогах округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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