Сургутянин угнал дорожно-уборочную технику
За 2 и 3 января в Югре зарегистрировано 44 преступления, раскрыто 35, из них: 1 убийство, 3 факта причинения тяжкого вреда здоровья, грабеж, 4 кражи и угон.
Так, по данным УМВД по ХМАО-Югре, в Сургутском районе с территории кустовой площадки месторождения 22-летний мужчина угнал дорожно-уборочную машину, чтобы просто покататься. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан. В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело.
В Урае сотрудниками патрульно-постовой службы полиции раскрыта кража. Ими был установлен 38-летний безработный, который с прилавка магазина «Красное и Белое», похитил сотовый телефон «ХОНОР».
По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело.
Добавим также, что на дорогах округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU