2020-01-04T10:01:03+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске под открытым небом открылся банный городок

Спортивная Снегурочка проводила новогоднюю аквааэробику
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске под открытым небом открылся банный городок. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске под открытым небом открылся банный городок. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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На площадке Ледового дворца спорта 2 января состоялся «SPA-фестиваль» – одно из наиболее оздоровительных и полезных событий Новогодней столицы Сибири.

Как рассказали в администрации Ханты-Мансийска, банный городок под открытым небом был выстроен для любителей экстремальных и народных забав. Хантымансийцы посещали бани целыми семьями, приобщая к закаливанию даже самых маленьких. Традиционная банная процедура была разбавлена мастер-классами по парению, вязанию веников и эстафетой банщиков.

Для представительниц прекрасного пола была предусмотрена разнообразная программа, включающая мастер-классы по фитнесу и здоровому питанию, интенсивы с секретами натуральной красоты, и даже СПА-девичник.

Новогоднюю атмосферу праздника на фестивале создавали Дед Мороз и Снегурочка, прогуливаясь по Аквапарку и Ледовому дворцу. Также в аквапарке проходил массажный марафон от мастеров своего дела, а спортивная Снегурочка проводила новогоднюю аквааэробику.

На площади, прилегающей к Ледовому дворцу, прошел активный мастер-класс по скандинавской борьбе. Малыши катались на собачьих упряжках, канатах-сосисках и торпедах.

Напоминаем, что в течение новогодних праздников в Археопарке ежедневно работает Чумовая улица с 11 до 19 часов, а 4 января в кафе «Good Food» состоится Гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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