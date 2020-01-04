2020-01-04T07:32:59+03:00
Общество

Погода в Югре 4 января 2020 года: сильный ветер и снегопад

На дорогах плохая видимость и снежные заносы
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 4 января 2020 года: сильный ветер и снегопад. Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреПогода в Югре 4 января 2020 года: сильный ветер и снегопад. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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В субботу 4 января в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, при усилении ветра метель. Ветер юго-западный 7 - 12 метров в секунду, днем по восточной половине округа порывы до 15 - 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -5 градусов, на востоке округа -6, -11 градусов. На дорогах снежные заносы, плохая видимость.

В Ханты-Мансийске облачно, умеренный снег. Слабая метель. Ветер юго-западный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -4 градусов.

В Сургуте облачно и сильный снегопад. Ветер юго-западный, южный 8-23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -7 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и снегопад. Ветер юго-западный, южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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