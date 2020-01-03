Вартовчанин в попытках рефинансировать кредит перевел мошенникам 300 тысяч рублей

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:44:23+03:00

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Жители Югры продолжают переводить деньги мошенникам. Так, в дежурную часть полиции Нижневартовского района обратился житель д. Зайцева речка, который сообщил полицейским, что стал жертвой мошенников.

В УМВД по ХМАО-Югры рассказали, что вартовчанин пытался рефинансировать имеющиеся у него кредиты, поэтому оставлял заявки на интернет-сайтах различных банков. Вскоре ему позвонил мужчина, который представился работником банка, и предложил рефинансировать кредиты на выгодных условиях.

Для оформления договора рефинансирования необходимо было открыть личный счет и оплатить страховой взнос. Потерпевший, не задумываясь, выполнил все условия, оговоренные по телефону, и перевел более 300 000 рублей на неизвестный ему счет. После чего представитель банка перестал выходить на связь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU