3 Янв. 2020 2020-01-03T12:39:07+03:00

Югорчане в 2020 году примут участие в массовой акции по посадке кедров Фото: pixabay.com

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Жители Югры помогут восстановить леса. Об этом заявил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

Чиновник рассказал, что в части регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках одноименного федерального проекта, входящего в национальный проект «Экология», в 2019 году достигнуты все плановые показатели. В полном объеме освоены федеральные средства, выделенные на приобретение специализированной лесохозяйственной техники, предназначенной для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.

- В 2020 году югорчане будут участвовать в масштабной акции по посадке кедров, - напомнил он. – В настоящее время мы подбираем пригодные площади с тем, чтобы для каждого жителя округа нашлось место посадить свое дерево, - заявил Егор Збродов.

ИСТОЧНИК KP.RU