В Нижневартовском районе на трассе после ДТП дотла сгорел автомобиль
Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 января днем на трассе в Нижневартовском районе. На 49 километре автомобильной дороги «Покачи—Лангепас» произошло столкновение двух автомобилей кроссовер «Хендай» и «Дэу Нексии».
Водитель кроссовера не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим легковым авто.
Один из очевидцев спас человека из горящей «Дэу Нексии». Водитель и пассажиры получили травмы. В кроссовере находились женщина, бабушка и двое детей.
В МЧС по ХМАО-Югре сообщили, что для ликвидации возгорания привлекалась одна единица техники, четыре человека личного состава от подразделений МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU