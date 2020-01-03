3 Янв. 2020 2020-01-03T10:20:12+03:00

В Нижневартовском районе на трассе после ДТП дотла сгорел автомобиль. Фото из группы ЧП |ДТП | ХМАО во "ВКонтакте"

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 января днем на трассе в Нижневартовском районе. На 49 километре автомобильной дороги «Покачи—Лангепас» произошло столкновение двух автомобилей кроссовер «Хендай» и «Дэу Нексии».

Водитель кроссовера не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим легковым авто.

Один из очевидцев спас человека из горящей «Дэу Нексии». Водитель и пассажиры получили травмы. В кроссовере находились женщина, бабушка и двое детей.

В МЧС по ХМАО-Югре сообщили, что для ликвидации возгорания привлекалась одна единица техники, четыре человека личного состава от подразделений МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU